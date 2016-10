FOX 21:00 bis 21:45 Fantasyserie Sleepy Hollow Blut und Furcht USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Pandora setzt aus ihrer Büchse ein antikes Artefakt frei, das jeden beliebigen Menschen in eine furchterregende Gestalt aus der Vergangenheit verwandeln kann. Ichabod Crane erkennt schnell die Parallelen zwischen einem kürzlich passierten Mord und einem ähnlichem Ereignis aus seiner Vergangenheit. In der Zwischenzeit sind Jenny und Joe auf der Jagd nach einem Artefakt, das sie vor kurzem verloren haben. Dabei begegnen sie einem neuen Teilnehmer dieses rätselhaften Spiels... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Nikki Reed (Betsy Ross) Shannyn Sossamon (Pandora) Zach Appelman (Joe Corbin) Chris Bert (Nelson Meyers) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Kate Dennis Drehbuch: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Phillip Iscove, Len Wiseman, Damian Kindler Musik: Robert Lydecker, Brian Tyler