FOX 14:50 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Zwei Männer, ein Boot USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Steve und Danny nehmen sich eine kurze Auszeit und gehen gemeinsam Fischen. Doch der gemütliche Angelausflug nimmt eine dramatische Wendung: Auf hoher See entdecken sie einen Mann in einem kleinen Rettungsboot und lassen ihn an Bord ihres Schiffs kommen. Das erweist sich als Fehler, denn der Mann ist bewaffnet und zwingt sie, über Bord zu springen. Glücklicherweise ist eine andere Yacht in der Nähe. Auf dieser entdecken sie jedoch eine Leiche. Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Michelle Borth (Catherine Rollins) Todd Stashwick (Gil Scates) Taylor Wily (Kamekona) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Steve Boyum Drehbuch: Elwood Reid, Leonard Freeman Kamera: Alan Caso Musik: Keith Power, Brian Tyler