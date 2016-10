FOX 09:15 bis 10:00 Krimiserie Hawaii Five-0 Shelburne USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem überraschenden Wiedersehen bringt McGarrett seine Mutter Doris zurück nach Hawaii. Er ahnt noch nicht, dass ihr Leben in höchster Gefahr ist: Wo Fat konnte vor seiner Überführung in ein Gefängnis auf dem Festland fliehen. Dabei hatte er einen ungewöhnlichen Helfer: Frank Delano. Das veranlasst McGarrett, seine Mutter in die Obhut seiner Freundin Catherine zu geben. Indes trauert Chin Ho um seine Frau, die von Delano ermordet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) William Baldwin (Frank Delano) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Peter M. Lenkov Kamera: Alan Caso Musik: Brian Tyler, Keith Power Altersempfehlung: ab 16