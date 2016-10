Niederlande 1 22:10 bis 23:00 Sonstiges Face to Face NL 2016 HDTV Merken We zien Nicole en haar ooit zo dierbare vriendin Yvonne. Een aantal jaar geleden ontmoetten de hartsvriendinnen elkaar en sindsdien zijn de dames onafscheidelijk. Maar twee jaar geleden gaat het mis. Tijdens een weekend weg ontstaat er heftige ruzie en kort daarna geeft Yvonne aan het contact te willen verbreken. Sindsdien hebben ze elkaar nooit meer gezien of gesproken. Nicole denkt nog vaak terug aan de leuke tijd die ze samen hadden en mist Yvonne ontzettend. Gaat een face-to-face-ontmoeting Yvonne overtuigen om hun ooit zo hechte vriendschap een tweede kans te geven? Ook zien we Jacqueline, die niets liever wil dan de band met haar vader Kees herstellen. Ze leed aan een eetstoornis en na een jarenlange periode van ruzie en verdriet is de ooit zo hechte vader-dochterband nooit meer zo geworden als toen. Gaat een face-to-face-ontmoeting hen helpen dichter bij elkaar te komen en deze zwarte periode voor eens en altijd af te sluiten? In Google-Kalender eintragen Moderation: Bert van Leeuwen Originaltitel: Face to face