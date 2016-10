Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Tussen Kunst en Kitsch Musea NL 2016 HDTV Merken In deze uitzending een bijzonder sieraad. De huidige eigenaresse kreeg het in 1960 via een oud tante in haar bezit. Op de miniatuur staat hertogin d'Osuna afgebeeld, de vrouw van de Spaanse ambassadeur van in Parijs. Zij schonk dit gouden miniatuur rond 1800 aan haar vriendin, mevrouw Schimmelpennick, de vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Parijs. Expert Martijn Akkerman vertelt in Museum MORE in Gorssel wat deze herinnering aan een warme vriendschap waard is. In Mu.ZEE in Oostende krijgt expert Willem de Winter een aquarel van Corneille onder ogen. De aquarel komt uit de erfenis van de oudere broer van de huidige eigenaar. Hij was vermogensbeheerder en adviseur van Corneille en heeft dit werk met een persoonlijke boodschap waarschijnlijk gekregen. Corneille maakte veel figuratief werk, maar dit werk komt uit zijn abstracte periode en is daarom zeldzaam. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Tussen kunst en kitsch