TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Familienserie Boston Legal Schadenfreude USA 2005 16:9 Der Mordprozess von Kelly Nolan geht in die entscheidende Phase. Chase, Crane und Shore geben ihr Bestes, doch es sieht nicht gut aus: Die Polizei hat verräterische Indizien gefunden, die Haushälterin macht eine belastende Aussage und Shore versetzt den Richter erneut in Rage. Keiner glaubt an Kellys Unschuld - nicht einmal ihre eigenen Anwälte. Schauspieler: James Spader (Alan Shore) William Shatner (Denny Crane) Monica Potter (Lori Colson) Rhona Mitra (Tara Wilson) Mark Valley (Brad Chase) Candice Bergen (Shirley Schmidt) Rene Auberjonois (Paul Lewiston) Originaltitel: Boston Legal Regie: Arlene Sanford Drehbuch: David E. Kelley Musik: Danny Lux