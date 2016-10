TNT-Serie 17:05 bis 17:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 42 STRG: A USA 2012 16:9 Merken Hannas schlimmste Albträume werden wahr, als Caleb von der Polizei verhaftet und sein Computer beschlagnahmt wird. Was hat "A" bloß auf Calebs PC geschoben, dass sich die Polizei so brennend für den Fall interessiert? Wieder einmal zeigt sich, was passiert, wenn die vier Mädchen andere in "A"s Spielchen mit hineinziehen. Aria erfährt zudem, was Holden die ganze Zeit verschweigen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Bianca Lawson (Maya St. Germain) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: Joseph Dougherty, Lijah Barasz Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12