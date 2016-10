TNT-Serie 09:10 bis 09:55 Serien Revenge Hinterhalt USA 2014 16:9 Merken David will wissen, was mit seiner Tochter Amanda geschehen ist, doch Victoria erzählt immer neue Lügen, um ihn von der Wahrheit fernzuhalten. Nolan versucht indes, sich von dem Fernsehinterview zu erholen, und Louise will Margaux töten. Emily glaubt, dass ihr Vater Conrad getötet hat und sie bereits seit Jahren im Blick haben könnte. Verwirrt und wütend konfrontiert sie ihn mit ihrer Identität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Originaltitel: Revenge Regie: Hanelle M. Culpepper Drehbuch: Shannon Goss Kamera: Cynthia Pusheck