TNT-Serie 06:50 bis 07:40 Serien Scandal Der Killer im Buchclub USA 2013 16:9 Merken Mellie zieht in einen anderen Teil des Weißen Hauses und bringt somit Fitzs Chancen auf eine Wiederwahl in Gefahr. Sollte die Öffentlichkeit davon erfahren, dass der Präsident und die First Lady nur noch eine Scheinehe führen, könnte dies das Ende von Fitzs Präsidentschaft bedeuten. Olivia hat herausgefunden, dass Jake sie überwacht hat, und Huck erkennt den Mann, der ihn niedergeschlagen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerry Washington (Olivia Pope) Columbus Short (Harrison Wright) Darby Stanchfield (Abby Whelan) Katie Lowes (Quinn Perkins) Guillermo Diaz (Huck) Jeff Perry (Cyrus Beene) Joshua Malina (David Rosen) Originaltitel: Scandal Regie: Tony Goldwyn Drehbuch: Zahir McGhee, Shonda Rhimes Kamera: Oliver Bokelberg Musik: Chad Fischer

