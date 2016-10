TNT-Serie 05:15 bis 06:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 40 Küss mich bevor Du lügst USA 2012 16:9 Merken Nachdem Hanna wegen Caleb ein Machtwort gesprochen hat, zeigen ihr die anderen drei die kalte Schulter. Doch ist das wirklich der Fall oder haben die anderen wegen ihres Verhaltens nur ein schlechtes Gewissen? Hanna bräuchte momentan jedenfalls moralische Unterstützung, da der erste Tag ihrer gemeinen Stiefschwester Kate an der Rosewood High ansteht. Emilys Mutter kommt zu Besuch in die Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Bianca Lawson (Maya St. Germain) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 6