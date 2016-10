ARTE 22:25 bis 23:55 Drama Haewon und die Männer COR 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Haewon hat einen Traum - Miss Korea zu werden und einen Mann zu finden, am besten den richtigen. Auch sonst ist die junge Schauspielstudentin anders als die meisten Frauen in ihrem Alter - und das nicht nur, weil sie eine turbulente On/Off-Beziehung mit ihrem Professor Seongjun führt, der noch dazu Frau und Kind hat. Nach außen mutig und stark, innerlich jedoch unentschlossen und zerrissen, ist Haewon voller Gegensätze, die auch ihre Beziehung zum anderen Geschlecht prägen. Als ihre Mutter nach Kanada auswandert, gibt sich Haewon der Einsamkeit hin, die sie schlussendlich zurück in die Arme ihres akademischen Lehrers treibt. Die Liaison, die sie so entschlossen beenden wollte, flammt wieder auf - leidenschaftlicher denn je - und eine prickelnde Affäre zwischen Anziehung und Abstoßung, Traum und Realität beginnt. Als Haewon und Seongjun bei einem Tête-à-Tête im Restaurant ausgerechnet auf eine Studentengruppe treffen, wird klar: Der Professor mit Machoallüren kann und will sich vor allem nicht entscheiden - zwischen seiner jungen Geliebten und dem trauten Familienglück. Als Haewon den geschiedenen Professor Jungwon aus Kalifornien trifft, der sie auf der Stelle heiraten würde, und auch Seongjun ihr vorschlägt, den Konventionen zu entfliehen und ein neues Leben zu zweit zu beginnen, muss die Unentschlossene sich entscheiden: Ist ihre Beziehung zu Seongjun nur ein schönes Abenteuer, oder liebt sie ihn wirklich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeong Eun-Chae (Haewon) Lee Sun-kyun (Lee Seong-jun) Jane Birkin (sie selbst) Kim Eui-sung (Jungwon) Ryu Deok-hwan (Dong-joo) Yu Jun-sang (Jung-shik) Ye Ji-won (Yeonju) Originaltitel: Nugu-Ui Ttal-do Anin Haewon Regie: Hong Sang-soo Drehbuch: Hong Sang-soo Kamera: Kim Hyung-ku, Park Hong-yeol Musik: Jeong Yong-jin