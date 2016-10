ARTE 20:15 bis 21:35 Drama Ida PL, DK, F, GB 2013 2016-10-07 14:05 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Polen, 1962: Die 18-jährige Anna steht vor dem wichtigsten Schritt ihres Lebens - die hübsche Novizin möchte das ewige Gelübde ablegen und ihr Leben nun voll und ganz Gott widmen. Im Waisenhaus von Nonnen aufgezogen, war der Glaube über viele Jahre hinweg Annas einziger Halt und Trost, so dass dieser Weg für sie vorherbestimmt scheint. Doch bevor Anna endgültig in den Konvent eintreten darf, verlangt ihr die Äbtissin eine letzte Prüfung ab. Anna soll ihre Tante Wanda und damit ihre einzige noch lebende Verwandte kennenlernen. Als Anna ihre Koffer packt, ahnt sie nicht, dass sie sich mit der Reise zu ihrer Tante zugleich auf eine Reise in die eigene Vergangenheit begibt - und die hält ein dunkles Geheimnis bereit. Denn eigentlich ist Anna gar nicht Anna, sondern Ida, die Tochter eines jüdischen Ehepaares, das dem Naziregime zum Opfer fiel. Gemeinsam mit ihrer Tante geht Anna auf Spurensuche. Und so wird die Reise zum Grab von Annas Eltern für beide zu einer Reise zum eigenen Selbst. Als Annas Tante Selbstmord begeht, muss sich Anna entscheiden - zwischen der Religion und ihrer neu gewonnenen Freiheit als Ida. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Agata Kulesza (Wanda) Agata Trzebuchowska (Anna / Ida Lebenstein) Dawid Ogrodnik (Lis) Joanna Kulig (Sängerin) Jerzy Trela (Szymon) Adam Szyszkowski (Feliks) Halina Skoczynska (Mutter Oberin) Originaltitel: Ida Regie: Pawe? Pawlikowski Drehbuch: Pawe? Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz Kamera: ?ukasz ?al, Ryszard Lenczewski Musik: Kristian Selin Eidnes Andersen Altersempfehlung: ab 12