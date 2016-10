ARTE 14:00 bis 15:45 Historienfilm Die Herzogin GB, I, F, USA 2008 2016-10-14 14:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken England, 1774: Die 17-jährige Georgiana schwebt im siebten Himmel. In wenigen Tagen wird sie den zweitmächtigsten Mann Englands heiraten und darf sich Herzogin von Devonshire nennen. Doch das vermeintliche Liebesglück ist nur von kurzer Dauer, denn Romantik ist ein Fremdwort für ihren frisch angetrauten Gemahl. Wenn es nach dem Herzog geht, dient Sexualität ohnehin nur einem Ziel: möglichst schnell einen männlichen Erben zu bekommen. Doch genau daran droht die Ehe der beiden zu zerbrechen. Der Kindersegen ist zwar reich - jedoch bringt Georgiana hintereinander zwei Mädchen zur Welt. Während ganz England der charmanten Georgiana zu Füßen liegt, ist der Herzog der Einzige, der den körperlichen Reizen seiner Frau nicht erliegt und sich lieber in leidenschaftliche Affären mit diversen Mätressen stürzt. Als Georgiana ihren Mann in flagranti mit ihrer besten und einzigen Freundin Bess erwischt und der Herzog auf eine Ménage-à-trois besteht, wird der weitläufige Palast für Georgiana zum goldenen Käfig. Trost findet die schöne Herzogin in den Salons, wo ihr alle zu Füßen liegen und sie als Königin der Mode gefeiert und bewundert wird. Die Mode wird zum Spiegel ihrer Seele - je größer ihre Verzweiflung, desto ausschweifender und extravaganter ihre Perücken. Als sie auf einem Tanzabend ihre Jugendliebe, den gerade aufstrebenden Politiker Charles Grey, wiedertrifft, flammen die alten Gefühle auf. Georgiana schlägt dem Herzog einen Handel vor ... Ein aufwendig inszeniertes Kostümdrama, mit einer brillanten Keira Knightley, deren Minenspiel Georgianas inneren Schmerz hinter der salonfähigen Fassade erahnen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keira Knightley (Georgiana) Ralph Fiennes (The Duke) Dominic Cooper (Charles Grey) Charlotte Rampling (Lady Spencer) Hayley Atwell (Bess Foster) Georgia King (Lady Teazle) Aidan McArdle (Richard Sheridan) Originaltitel: The Duchess Regie: Saul Dibb Drehbuch: Jeffrey Hatcher, Anders Thomas Jensen, Saul Dibb, Amanda Foreman Kamera: Gyula Pados Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12