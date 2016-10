TNT Film 04:30 bis 06:00 Tragikomödie Hangin' out - 4 Homeboys unterwegs USA 1991 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wer in der Bronx geboren wird, steht auf der Schattenseite des Lebens. Auch Johnny, Fernando, Tom und Willie blicken in eine Zukunft ohne Perspektive. Doch freitags werfen sich die Jungs in Schale, um die Umgebung unsicher zu machen. Sie treiben sich in Discos und Kneipen herum, immer auf der Suche nach ein wenig Spaß oder der Traumfrau für eine Nacht bevor der triste Alltag sie wieder einholt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Doug E. Doug (Willie) Mario Joyner (Tom) John Leguizamo (Johnny) Nestor Serrano (Vinnie) Kimberly Russell (Vanessa) Mary B. Ward (Luna) Reggie Montgomery (Rasta) Originaltitel: Hangin' with the Homeboys Regie: Joseph B. Vasquez Drehbuch: Joseph B. Vasquez Kamera: Anghel Decca Musik: Mick Mars

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 512 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 242 Min. iCarly

Jugendserie

Nick 04:30 bis 05:45

Seit 62 Min. Indiens wilde Schönheit

Dokumentation

3sat 04:55 bis 05:40

Seit 37 Min.