TNT Film 01:10 bis 03:00 Drama Stürmische Begegnungen USA, IRL 1995 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der junge Ire Danny lässt sich nach dem Tod seiner Mutter treiben. Statt zu studieren, geht er lieber mit seinem Kumpel Prunty einen Trinken, steigt der hinreißenden Annagh hinterher oder legt sich mit seinem Vater, dem lokalen Polizei-Sergeanten, an. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Annagh wird ungewollt schwanger, Prunty verunglückt tödlich und die IRA mordet ohne Unterlass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Finney (Vater) Matt Keeslar (Danny) Victoria Smurfit (Annagh) Anthony Brophy (Prunty) David Kelly (Vater Gaynor) Dearbhla Molloy (Dannys Mutter) Carole Nimmons (Mrs. Prunty) Originaltitel: The Run of the Country Regie: Peter Yates Drehbuch: Shane Connaughton Kamera: Mike Southon Musik: Cynthia Millar

