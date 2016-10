National Geographic 01:05 bis 01:50 Dokumentation Ultimate Airport Dubai USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein neuer Flugzeugpark wurde gebaut, um eine Boeing 777-Flotte während der Bauarbeiten an den Landebahnen unterzubringen. Doch ein massives Gefälle vor dem Eingang bereitet Probleme. Zollbeamte finden indes am Boden eines Koffers fünf versteckte große Pakete. Wenn es sich dabei um Heroin handelt, wäre das der größte Drogenfund auf dem Flughafen seit zehn Jahren. Techniker Andy Tetley muss in einer Passagiermaschine eine defekte Klimaanlage reparieren - und er hat nur wenige Stunden dafür Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Airport Dubai

