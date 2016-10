National Geographic 13:05 bis 14:00 Dokumentation Big, Bigger, Biggest Die Internationale Raumstation ISS GB 2009 Dolby 16:9 HDTV Merken 320 Kilometer über unseren Köpfen umkreist die ISS, die International Space Station, die Erde. Die Geschwindigkeit der Raumstation beträgt rund 28.000 Kilometer in der Stunde. Möglich wurde diese technologische Spitzenleistung durch atemberaubende Entwicklungen aus den Laboratorien von Wissenschaftlern und Ingenieuren aus der ganzen Welt. Dabei ist die ISS selbst nichts anderes als ein gigantisches Labor, in dem zukünftige Missionen experimentell vorbereitet werden sollen. Unter welchen Bedingungen können Menschen auf Dauer außerhalb der Erde leben? Wie könnte eine mögliche Marsmission konkret aussehen? Tag für Tag wird auf der ISS an praktisch verwertbaren Antworten gearbeitet. Diese Folge von "Big, Bigger, Biggest" zeigt, welche technologischen Durchbrüche notwendig waren, um die Raumstation zu bauen und erfolgreich in den Orbit zu schicken. Insgesamt fünf epochale Entwicklungen haben die Dokumentarfilmer ausgemacht, die sie schließlich dem Zuschauer präsentieren. Dabei verwandeln sie scheinbar trockene Forschung in fesselnde Geschichten, die hochspannende Einblicke in die Welt der Raumfahrt gewähren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big, Bigger, Biggest