National Geographic 05:10 bis 05:55 Dokumentation Forensik - Täter im Visier Ballistik GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Immer wenn sich aus einer Waffe ein Schuss löst, bleiben einzigartige Markierungen zurück. Und selbst, wenn die Kugel zersplittert ist, können Experten die Bruchstücke in den meisten Fällen wieder zusammensetzen und so die Waffe identifizieren. Die Episode zeigt, wie die Ballistik im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und sich für die Kriminalistik zum unverzichtbaren Mittel bei der Untersuchung von Mordfällen entwickelt hat. Außerdem beleuchtet "Forensik - Täter im Visier" zwei Fälle aus der Vergangenheit, die ohne Hilfe der Ballistik niemals gelöst worden wären. Originaltitel: Crime Lab