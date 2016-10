National Geographic People 03:05 bis 03:50 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Whisky-Schmuggel in Saudi Arabien GB 2009-2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Koch Gordon Malloch hat genug vom Leben im beschaulichen Schottland. Als er von einer amerikanischen Firma das Angebot erhält, als Catering-Manager in Saudi-Arabien zu arbeiten, nimmt er daher dankend an. In der Wüstenstadt Riad bezieht Gordon eine prachtvolle Villa. Es gefällt dem gelernten Koch gut in seiner neuen Wahlheimat. Vor allem sein Hobby, das illegale Brennen von Whisky, erweist als extrem lukrativ. Denn Alkohol ist im streng religiösen Saudi-Arabien zwar verboten, aber dennoch äußert begehrt. So gelingt es Gordon, sich innerhalb kurzer Zeit ein zweites Standbein aufzubauen. Doch dann kommt Gordon mit einer Gruppe von Deutschen und Österreichern in Kontakt, die ihm ein noch gewinnbringenderes Geschäft vorschlagen: Er soll Premium-Whisky nach Saudi-Arabien schmuggeln. Gordon willigt ein und beliefert kurz darauf einen saudischen Prinzen und einige Mitglieder seiner Familie. Ebendiese Verbindung ist es, die dem schottischen Landsmann wenig später zum Verhängnis wird und sein Leben mit einem Schlag in einen wahren Alptraum verwandelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad