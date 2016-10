National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2016-10-05 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Hochemotionale Fälle sorgen in dieser Folge für Aufregung im Ärzteteam. Dr. Eleanor Beecrafts Patient Iain etwa kocht vor Wut, weil seine Ohren noch immer verstopft sind. Dabei ist er im Vorfeld zu mehreren Behandlungsterminen nicht erschienen, in denen sie gesäubert werden sollten. Dr. Shas Patient Amy wiederum ist völlig panisch. Sie befürchtet, dass Eierstockkrebs der Grund für ihre Bauchschmerzen sein könnte. Dr. Heather Watson wiederum versucht, ihrer Patientin Kim Mut zuzusprechen. Anstatt sich über ihre erneute Schwangerschaft zu freuen, hat sie panische Angst vor einer weiteren Fehlgeburt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice