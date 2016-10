National Geographic People 18:45 bis 19:30 Dokumentation Reisefieber Taiwans Ostküste AUS 2013 2016-10-06 06:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Taiwan ist eine dichtbevölkerte Insel. Auf einer Fläche, die in etwa der Größe Baden-Württembergs entspricht, leben rund 23 Millionen Menschen. Doch jenseits der großen Städte erstrecken sich faszinierende Landschaften. Vor allem an der Ostküste trifft man auf spektakuläre Gebirge, deren höchste Erhebung, der Yu Shan ("Jadeberg"), fast die 4.000-Metermarke erreicht. Im Osten liegt auch die atemberaubende Tarokoschlucht, ein Flusstal, das bis zu 600 Meter tief in die Kalkfelsen hinabreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug