National Geographic Wildlife 00:55 bis 01:40 Dokumentation Raubtiere hautnah Überleben GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Raubtiere, die weite Ebenen bewohnen, müssen sich gut verstecken können, um dort überleben zu können. In der ausgedehnten afrikanischen Savanne liegt die Stärke der Zebramangusten in ihrer bloßen Anzahl. Die muss reichen, um in einem Land der Giganten die Art zu sichern. Geparden und Sekretär-Vögel müssen extreme Hitze ertragen und schwer zu fassende Beute erlegen, um ihren Nachwuchs zu ernähren. In Zentralasien jagt der Langohrigel nachts, wenn die größeren Raubtiere schlafen. Und über die Wiesen schweben Steinadler, die um jede Mahlzeit kämpfen. Mongolische Wölfe jagen allein und nicht im Rudel, um ihre Nahrung nicht teilen zu müssen. In der Arktis jagen Polarfüchse während der kurzen Sommer, aber sie behalten immer etwas Nahrung übrig für die langen Winter. Küstenseeschwalben fliegen jedes Jahr von Pol zu Pol, ihr Nest müssen sie da bauen, wo es keine Zweige oder Äste gibt. Die größten Raubtiere der Arktis, die Eisbären, sind weit weniger wählerisch als die meisten annehmen - und haben vielleicht ganz andere Prioritäten als die Nahrung. Raubtiere auf der ganzen Welt, große und kleine, berühmte oder vollkommen unbekannte - alle müssen sich unzähligen Herausforderungen stellen, wenn es darum geht auf weiten Ebenen zu überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Life of Predators

