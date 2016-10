National Geographic Wildlife 22:10 bis 22:35 Dokumentation Wilde Welt der Tiere Amazonien CZ 2016 2016-10-11 21:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Amazonien erstreckt sich über neun Länder und sieben Millionen Quadratkilometer, beherbergt den größten Regenwald der Erde und gilt als eines ihrer artenreichsten Habitate. In dem von hoher Luftfeuchtigkeit und saisonalen Überflutungen geprägten Dschungel wimmelt es nur so von Leben - wovon vieles wissenschaftlich noch völlig unerforscht ist. Obwohl Amazonien als Regen- und Sauerstoffproduzent ein unverzichtbares Ökosystem unseres Planeten bildet, schrumpft es durch Waldrodungen in rasantem Tempo. Folge 1 besucht die Region und ihre berühmten Bewohner wie Anakondas, Faultiere und Flussdelfine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World of the Wild