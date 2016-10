National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:45 Dokumentation Amerikas Wilder Westen High Noon USA 2012 2016-10-09 12:45 Stereo 16:9 HDTV Merken In den kargen Wüsten des Wilden Westens treffen sich Gila-Echsen zum Showdown auf der Hauptstraße einer Geisterstadt, während eine Bande von Wüstenbussarden gemeinsam zwischen den Kakteen jagt. Kannibalische Skorpione stehen sich zur entscheidenden Machtprobe gegenüber, die Zangen bereit - und nur einer wird den Kampf überleben. Klapperschlagen duellieren sich um die Gunst der Damen, und ein Indianerstamm testet die Ausdauer und Kraft seiner Pferde und Reiter in einem heroischen Rennen. Kakteen sind im Wilden Westen entweder Partner oder Gegner. Obgleich sie die Heimat einer der kleinsten Eulen der Welt und Snack für hungrige Kojoten sind, können sie auch töten. Denn in der Wüste sind selbst die Pflanzen bewaffnet. Schließlich wird eine lange Trockenperiode durch den aufziehenden Regen beendet, und aus der trockenen rissigen Erde sprießen plötzlich prächtige Blüten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wild West