Dokumentation Tiere außer Rand und Band Einzigartige Momente USA 2015 Kleiner Fisch frisst großen Fisch - so viel ist bekannt. Doch was passiert, wenn ein Weißer Hai einem Artgenossen beim Fressen in die Quere kommt? Was folgt? Kampf oder Flucht? Oder wie reagiert ein Kapuzineraffe, wenn er eine Stromleitung anfasst? Und ist es tatsächlich möglich, dass ein Python es wagt, seine Zähne in ein gewaltiges Krokodil zu schlagen? Wie das aussieht und was danach passiert, zeigen diese und andere unglaubliche Momente aus dem Reich der Tiere anhand spektakulärer Aufnahmen. Originaltitel: Animals Gone Wild