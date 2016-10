National Geographic Wildlife 08:50 bis 09:40 Dokumentation Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Tasmanien: Insel der Teufel NZ 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Indischen Ozean, rund 240 Kilometer südlich von Australien liegt eine Insel, auf der es vor exotischen Pflanzen und bizarren Kreaturen nur so wimmelt: Tasmanien. Aufgrund der Abtrennung vom Kontinent sind viele der Arten wie etwa der Tasmanische Teufel endemisch, kommen also ausschließlich hier vor. Aber auch andere Tiere fühlen sich in der abwechslungsreichen Landschaft aus Wäldern, Mooren und Hochebenen pudelwohl. "Wild 24: Ein Tag in der Wildnis" stattet diesem einzigartigen Kosmos einen Besuch ab und zeigt, was sich innerhalb von 24 Stunden abspielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild 24