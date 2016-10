National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Vorsicht, bissiger Welpe! USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar Millan hat starke Nerven. Und die hat er in seinem Job bitter nötig. Ab und an treiben die Vierbeiner aber auch den stresserprobten Hundeflüsterer in den Wahnsinn. Vor allem die friedfertig wirkenden, niedlich dreinblickenden Chihuahuas haben es oft ganz schön in sich - und in dieser Episode bekommen die schlimmsten von ihnen noch einmal einen Ehrenauftritt. Dabei sind unter anderem El Diabolo, Peanut und Nacho, die ihre Besitzer früher zur Verzweiflung getrieben haben. Cesar zeigt, wie er sie dank seiner himmlischen Hundetherapie in Herrchens beste Freunde verwandeln konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eileen Davidson (Herself) Cesar Millan (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer Regie: Sueann Fincke Drehbuch: Jim Milio, Melissa Jo Peltier

