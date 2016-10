Disney XD 22:10 bis 22:30 Trickserie Sie nannten ihn Wander Das Loch im Universum / Die Spaßbremse USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Wanders Finger bleibt in einem schwarzen Loch stecken. Nun muss er sich die Zeit vertreiben, bis Sylvia einen geeigneten Stöpsel auftreibt. (b) Wander und Hater geben ein Konzert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Eddie Trigueros, Craig McCracken Drehbuch: Todd Casey