Disney XD 19:10 bis 19:30 Trickserie Coop gegen Kat Unter Strom / Das Baseball-Erbe CDN 2009 Stereo 16:9 Coop versucht als Naturkunde-Projekt verschiedene Modelle zu bauen, die Kat aber eines nach dem anderen bei dem Versuch zerstört, eine elektrostatische Maschine zu bauen, mit deren Hilfe er sich seine geliebten Fischie Happen ins Haus saugen möchte. Aus der Not heraus nimmt Coop Kats Erfindung mit in die Schule. Die Freude über die Eins dafür währt nicht lange, denn die Maschine ist nicht zu bremsen. Sie fängt an die Schule zu zerstören... Coop soll der 40 Jahre andauernden Baseball-Pleiteserie der Bootsville Bulldogs gegen die Lake Otters ein Ende setzen. Er als Teamkapitän versucht, seine Mannschaft zum Sieg zu führen. Aber Kat hat einen Apparat konstruiert, mit dem er das Wetter kontrollieren kann... Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Greg Sullivan, Josh Mepham Drehbuch: Roger Fredericks, Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Leslie Mildiner Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6