Disney XD 07:05 bis 07:25 Trickserie Coop gegen Kat Das Fishie Happen Paradies / Das Quer-durch die-Nachbarschaft Turnier CDN 2009 Stereo 16:9 Merken Als Dad, Coop und Millie zum Supermarkt fahren, schleicht sich Kat hinterher. Er will so viele Fischie Happen einsacken, wie möglich. Coop versucht Kat davon abzuhalten, gerät aber immer wieder mit einem Supermarkt-Mitarbeiter aneinander... Dad ist davon überzeugt, dass Coop besser Golf spielen kann, als Dennis. Henry hält dagegen und behauptet, dass Dennis der bessere Golfspieler von den beiden ist. Die beiden Männer fordern einander heraus und lassen sich auf ein kniffliges Golfturnier mit Dennis und Coop als Spielern ein, um herauszufinden, wer der bessere Trainer ist... Als Dad, Coop und Millie zum Supermarkt fahren, schleicht sich Kat hinterher. Er will so viele Fischie Happen einsacken, wie möglich. Coop versucht Kat davon abzuhalten, gerät aber immer wieder mit einem Supermarkt-Mitarbeiter aneinander. Als Coop auch noch mit seinem Megaball-Flummi im Supermarkt Chaos anstelt, bekommt er schließlich sogar Hausverbot. Da der Megaball im Laden geblieben ist, schleicht sich Coop später zurück, um ihn zurückzuholen. Dabei entdeckt er, dass Kat gerade dabei ist, den gesamten Vorrat an Fischie Happen zu klauen. Dad ist davon überzeugt, dass Coop besser Golf spielen kann, als Dennis. Henry hält dagegen und behauptet, dass Dennis der bessere Golfspieler von den beiden ist. Die beiden Männer fordern einander heraus und lassen sich auf ein kniffliges Golfturnier mit Dennis und Coop als Spielern ein, um herauszufinden, wer der bessere Trainer ist. Coop und Dennis kriegen sich anfänglich in die Haare und treten ernsthaft gegeneinander an. Dann jedoch erkennt Coop, dass ihre Freundschaft wichtiger ist als eine Golfpartie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Greg Sullivan, Josh Mepham Drehbuch: Rob Boutilier, Shelley Hoffman, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6

