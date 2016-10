13th Street 19:25 bis 20:13 Krimiserie Navy CIS Marine Dex USA 2013 Stereo 16:9 Merken Hundeführer Ted Lemere wurde in Afghanistan aus einem Hinterhalt erschossen. Verfügte er über geheime Informationen, für die er sterben musste? Um weitere Informationen zu erhalten, machen sich Gibbs (Mark Harmon) und Co. auf den Weg in die islamische Republik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Kelli Barrett (Ruby Lemere) Michael Grant Terry (Marine Sergeant Ted Lemere) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Michael Weatherly Drehbuch: Scott Williams Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk