13th Street 06:45 bis 07:30 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Vektor USA 2005 Stereo 16:9 Merken Eine geheimnisvolle Seuche breitet sich in L.A. aus, das FBI wird hinzugezogen, um Schlimmeres zu verhindern. Bei der Epidemie handelt es sich um die Spanische Grippe. Da die Erreger jedoch vor Jahren ausgestorben sind, muss es sich um einen biologischen Terroranschlag handeln. Mit Charlies mathematischen Fähigkeiten sucht Don nach dem Ursprungsort der Seuche. Dabei stoßen sie auf den mysteriösen Wissenschaftler Grolsh, der in einem Gen-Labor arbeitet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Sabrina Lloyd (Terry Lake) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) CCH Pounder (Lt. Havercamp) Originaltitel: Numb3rs Regie: David Von Ancken Drehbuch: Jeff Vlaming Kamera: Ivan Strasburg Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 352 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 112 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 112 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 112 Min.