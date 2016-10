Syfy 01:00 bis 01:45 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Freund oder Feind USA 1998 Stereo 16:9 Merken O'Neill und das SG-1-Team sind unterwegs nach Nasya, das von den Goa'uld angegriffen wurde. Doch dann wird der Körper von Dr. Samantha Carter von einem Goa'uld übernommen, der sich in einem verwundeten Nasyan versteckt hatte. Nach der Mission wird der Goa'uld in Carter entdeckt. Er erzählt, dass er zu einer Rebellengruppe gehört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Michael Shanks (Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Jay Acovone (Kawalsky) Vaitiare Bandera (Sha'Re) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Jim Menard, Peter F. Woeste Musik: Richard Band, Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16

