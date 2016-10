Syfy 07:15 bis 08:05 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 2 Der Fall Charlie USA 1966 Stereo 16:9 Merken Nach dem Absturz eines Raumschiffes auf den Planeten Thasis ist der Junge Charly scheinbar allein herangewachsen. Die Enterprise nimmt ihn an Bord, um ihn zu seinen Verwandten zurückzubringen. Die Besatzung stellt bald fest, daß der Junge übersinnliche Fähigkeiten besitzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Cpt. James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) Nichelle Nichols (Lt. Nyota Uhura) James Doohan (Scottie) Walter Koenig (Chekov) Majel Barrett (Christine Chapel) Originaltitel: Star Trek Regie: Lawrence Dobkin Drehbuch: Dorothy C. Fontana Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6

