History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Missliche Lage USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im Pazifischen Nordwesten hat sich Rygaard dank DJ Jeremiah wieder hochgearbeitet, aber der taucht einfach nicht zur Arbeit auf. In Louisiana hat Shelby sein Jetboot noch immer nicht zurück, aber mit Hilfe seiner Nichte und seines zuverlässigen Sumpf-Buggys kann er wieder auf die Suche nach wertvollen Zypressen gehen. Zitterkopf und Söhne setzen auf einen neuen Mitarbeiter, aber damit könnten sie sich verschätzt haben. In Kanada versuchen derweil die Triack-Arbeiter, Baumstämme aus einer extrem ungünstigen Lage zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12