History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Auf den Spuren der Aliens Rätselhaftes Atlantis USA 2014 Stereo 16:9 Merken Seit Platon das erste Mal von der Insel Atlantis schrieb, fasziniert sie Abenteurer und Wissenschaftler gleichermaßen. Giorgio Tsoukalos untersucht die neuesten Entdeckungen, die mit der uralten Geschichte von Atlantis in Zusammenhang stehen. Durch die Untersuchung einer Reihe von Hinweisen will Tsoukalos die mögliche Position von Atlantis eingrenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giorgio Tsoukalos (Himself - Host) Jonathan Bright (Himself - Writer & Investigator) Peter Daughtrey (Himself - Author 'Atlantis and the Silver City') Alexander MacGillivray (Himself - Classical Archaeologist, British School of Athens) Erich von Däniken (Himself - Author 'Chariots of the Gods?') Originaltitel: In Search of Aliens Drehbuch: Kevin Burns, Andrew Nock, Max Thompson Altersempfehlung: ab 12