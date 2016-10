History 14:45 bis 15:30 Dokumentation Auf den Spuren der Aliens Nasca - Zeichen in der Wüste USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Nazca-Linien gehören zu den geheimnisvollsten Sehenswürdigkeiten der Welt. Der Wüstenboden ist mit Hunderten von uralten Erdzeichnungen bedeckt, die Tiere, menschenähnliche Figuren und seltsame geometrische Muster darstellen. Viele dieser Bildzeichen sind so riesig, dass man sie nur aus der Vogelperspektive erkennen kann. Der Prä-Astronautiker Giorgio Tsoulakos versucht zusammen mit dem Autor David Childress, die Ursprünge und Bedeutungen der Symbole und Formen zu erkunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giorgio Tsoukalos (Himself - Host) David Childress (Himself) Originaltitel: In Search of Aliens Musik: Gerry Moffett Altersempfehlung: ab 12