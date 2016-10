Kinowelt 00:45 bis 02:30 Komödie Beautiful People GB 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Spezialpreis der Jury, Cannes In einem Londoner Linienbus treffen 1993 ein Serbe und ein Kroate aufeinander. Früher Nachbarn, seit Beginn des Jugoslawien-Kriegs bis aufs Blut verfeindet, beginnen sie eine Prügelei, die auf der Straße weitergeht, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrechen und ins Krankenhaus eingeliefert werden. In einem anderen Teil der britischen Metropole läuft Pero bei einer Verfolgungsjagd versehentlich in ein Auto und wird zufälligerweise in besagtes Krankenhaus eingeliefert, wo er sich mit den beiden Kampfhähnen aus der serbo-kroatischen Heimat das Zimmer teilen muss. Zur gleichen Zeit, am gleichen Tag auf dem Londoner Flughafen: Der drogensüchtige Griffin schläft auf einem zur Auslieferung bereiten Hilfspaket ein und wird zusammen mit diesem einige Stunden später über dem bosnischen Kriegsgebiet abgeworfen. Zwar übersteht er die Landung nahezu unversehrt, doch die Ironie der Geschichte lässt einige Fragen offen. Nach und nach verknüpfen sich die mitunter abstrusen Handlungsstränge und Biographien zu einem Kaleidoskop menschlicher Schicksale und Absurditäten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Coleman (Portia Thorton) Charles Kay (George Thornton) Rosalind Ayres (Nora Thorton) Roger Sloman (Roger Midge) Heather Tobias (Felicity Midge) Danny Nussbaum (Griffin Midge) Julian Firth (Edward Thornton) Originaltitel: Beautiful People Regie: Jasmin Dizdar Drehbuch: Jasmin Dizdar Kamera: Barry Ackroyd Musik: Garry Bell Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 272 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 77 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 72 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 67 Min.