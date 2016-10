Kinowelt 23:20 bis 00:45 Dokumentation The Doors - When You're Strange USA 2009 16:9 Merken Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Kaum eine Band hat das Aufbegehren einer jungen Generation so verkörpert wie 'The Doors'. Ihre unverwechselbaren Sounds, ihr Wille zu bedingungsloser künstlerischer Freiheit, ihr Hang zu den dunklen Seiten der Seele und Jim Morrisons Exzesse inspirierten Generationen von Jugendlichen: cool, rebellisch, unsterblich. Mit den bisher ungezeigten Kurzfilmen von Morrison und noch nie gesehenem Archivmaterial, das "The Doors" auf der Bühne, hinter der Bühne und in privaten Momenten zeigt, lässt der preisgekrönte Regisseur Tom DiCillo den Mythos "The Doors" wieder aufleben. In der ersten Kino-Dokumentation über "The Doors" erzählt Regisseur Tom DiCillo die Geschichte der legendären Kultband rund um Frontmann Jim Morrison. Entstanden ist eine musikalische Zeitreise mit allen großen 'The Doors'-Hits - kommentiert von Johnny Depp! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger, John Densmore Originaltitel: The Doors - When You're Strange Regie: Tom DiCillo Altersempfehlung: ab 12