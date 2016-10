Kinowelt 06:25 bis 08:05 Komödie Don Camillo und Peppone I, F 1952 Nach dem Roman von Giovanni Guareschi 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Ein kleines Dorf in Norditalien ist Schauplatz für die ständigen Auseinandersetzungen zwischen Don Camillo und Peppone. Der eine, Don Camillo, ist katholischer Pfarrer, doch von heißem Blut und lockerer Faust. Sein Gegner Peppone, Anführer der "Roten" und Bürgermeister des Dorfes, ist nicht minder schlagkräftig. Doch trotz ihrer Gegnerschaft wollen sich die beiden Streithähne nicht ernstlich schaden. Und wenn alles nicht hilft, dann entledigt sich Don Camillo seines Priesterrocks und regelt die Angelegenheiten mit Peppone ganz "wie unter Männern" - im ehrlichen Faustkampf. Selbst der Bischof auf Stippvisite bleibt da sprachlos. Dieser Film nach dem weltberühmten Roman von Giovanni Guareschi war eine italienisch-französische Co-Produktion und wurde in beiden Sprachversionen gedreht, also nicht synchronisiert. "Die eingängige, unvergessene Filmmusik von Alessandro Cicognini zu den schwarzweißen Bildern lässt Kindheitserinnerungen an wohlige Fernsehzeiten aufflimmern, aber auch jenseits des nostalgischen Effekts bietet Don Camillo und Peppone heute noch lebendige Unterhaltung mit seiner kuriosen Streitkultur, die bei aller Heftigkeit einen unorthodoxen Humanismus transportiert." (Quelle: kino-zeit.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fernandel (Don Camillo) Gino Cervi (Giuseppe "Peppone" Bottazzi) Vera Talchi (Gina Filotti) Franco Interlenghi (Mariolino Brusco) Sylvie (Fräulein Cristina) Charles Vissière (Bischof) Luciano Manara (Filotti) Originaltitel: Don Camillo Regie: Julien Duvivier Drehbuch: Julien Duvivier, René Barjavel Kamera: Nicolas Hayer Musik: Alessandro Cicognini Altersempfehlung: ab 12

