Dokumentation Die neuen Nazis Wendezeit D 2013

Wer sind die "Rechten"? Was treibt sie an? Welche Ziele haben sie, wie organisieren sie sich? Wie rekrutieren sie ihren Nachwuchs? Welche Rolle spielen Frauen bei den Neonazis? Warum gelten ganze Ortschaften im Osten als von Neonazis unterwandert? Wie tief ist Ausländerfeindlichkeit in der Gesellschaft verankert? Warum kann der NSU so lange unerkannt morden? Welche Rolle spielen Verfassungsschützer, warum greifen Ermittlungen nicht?

Originaltitel: Die neuen Nazis
Regie: Michael Kloft

