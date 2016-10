Schweiz 2 13:30 bis 14:15 Serien Brothers & Sisters Schwere Entscheidung USA 2007 Merken Justin ist der Held der Familie, denn er hat noch auf dem Weingut Julias Zwillinge entbunden, einen Knaben und ein Mädchen. Im Spital stellt sich jedoch heraus, dass der Knabe ein lebensgefährliches Nierenproblem hat. Die Ärztin stellt Julia und Thommy vor eine herzzerreissende Wahl. Zur grossen Überraschung von Justin holt Rob McCallister ihn in einer Limousine ab, allerdings nicht, um seine Gunst als künftiger Schwager zu gewinnen, sondern um ihm die Wichtigkeit seines Dienstes im Irak vor Augen zu führen. Indessen wird Kitty von einem Erpresser unter Druck gesetzt, der aus erster Hand weiss, dass Robert kein Held ist. Sie sucht Rat bei ihrem Bruder Kevin, der sich zunächst weigert, ihr und damit dem verhassten Senator zu helfen. Derweil schlägt Joe seiner ratlosen Ehefrau Sarah vor, in eine eigene Wohnung zu ziehen, um ihr Zeit zu lassen, mit sich ins Reine zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Holden Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Thomas Walker) Rachel Griffiths (Sarah Walker Whedon) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Rob Lowe (Sen. Robert McCallister) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Jason Moore Drehbuch: Benjamin Kruger, Daniel Silk Kamera: Tom Yatsko Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12