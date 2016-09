Schweiz 2 13:55 bis 14:45 Serien Brothers & Sisters Emotionales Chaos USA 2007 Merken Das unvermittelte Auftauchen ihrer neuen Halbschwester sorgt unter den Walker-Geschwistern für beträchtliche Unruhe. Nora beschliesst deshalb, Rebecca und ihre Mutter Holly zu einem Familienessen einzuladen. Die Idee stösst insbesondere bei Kitty und Sarah auf heftigen Widerstand. Kitty zieht ein gemeinsames Nachtessen mit Robert und seinen zwei Kindern vor - das mit einer ersten schweren Bewährungsprobe für die junge Beziehung endet. Sarah wiederum ist wütend darüber, dass ihre Mutter eine Halbschwester willkommen heisst, ihr selbst aber ablehnend gegenübersteht. Währenddessen ist Tommy, inspiriert von den schmerzlichen Erfahrungen Rebeccas, vom Gedanken besessen, "seinen" Zwillingen in spe das Schicksal zu ersparen, ihren Vater nicht zu kennen. Dadurch gerät er in Konflikt mit Julia und den Samenspendern Justin und Kevin, mit denen Stillschweigen vereinbart wurde. Letzterer wüsste lieber, ob Rebecca wirklich der Spross seines Vaters ist. Zudem gerät Kevin unter Druck wegen Chad, der mit seinem geplanten Outing einen neuen Level von Verbindlichkeit setzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Tommy Walker) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Kerris Dorsey (Paige Whedon) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: David Paymer Drehbuch: Sherri Cooper-Landsman, David Marshall Grant Kamera: Thomas Yatsko Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12