Schweiz 2 13:30 bis 14:15 Serien Brothers & Sisters Die andere Schwester USA 2007 Merken Robert McCallister und Kitty geniessen ihr Zusammensein. Die morgendliche Zeitungslektüre gibt Robert jedoch Anlass, Kitty davor zu warnen, dass sie niemals eine normale Beziehung miteinander haben können. Saul konfrontiert indessen Sarah, Kevin und Tommy, der die Wahrheit bereits kennt, mit der Tatsache, dass sie eine Halbschwester haben, die sich gerade in der Stadt aufhält. Die drei Walker-Geschwister sperren sich gegen Sauls Absicht, ihre Mutter zu informieren, aus Angst, die Nachricht könnte Nora zerstören. Zudem beschliessen sie, auch Justin und Kitty zu schonen. Kevin erfährt von seinem "Freund" Chad, dass ein Celebrity-Blogger Gerüchte über sie verbreitet - für Chad ein Grund, noch weniger mit Kevin auszugehen. Dies ärgert Kevin, der es vorzieht, den Blogger juristisch in die Zange zu nehmen. Indessen verrät Saul seiner Schwester Nora beim gemeinsamen Lunch die Wahrheit und löst damit bei dieser eine heftige Reaktion aus - allerdings nicht diejenige, welche ihre Kinder befürchtet haben: Nora hat schlicht genug von all den Geheimnissen und Lügen in ihrer Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Tommy Walker) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Kerris Dorsey (Paige Whedon) Sarah Jane Morris (Julia Walker) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Jon Robin Baitz, Alison Schapker, Monica Breen Kamera: Kenneth D. Zunder Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:15

Seit 367 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 13:00 bis 14:30

Seit 61 Min. Alpabfahrt Urnäsch

Dokumentation

3sat 13:15 bis 16:30

Seit 46 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 21 Min.