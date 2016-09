Schweiz 2 13:40 bis 14:30 Serien Brothers & Sisters Beziehungskrisen USA 2007 Merken Sarah und Joe suchen in ihrer Krise, unter der auch ihr Sexleben leidet, einen Therapeuten auf. In den Augen Sarahs sind die Treffen ihres Hausmannes mit der attraktiven Nachbarin und Mutter Vanessa die Quelle allen Übels, doch auch Sarah ist nicht frei von jeglicher "Sünde". Indessen macht Kevin schmerzliche Erfahrungen mit seinem Lover Chad, der gemäss dessen Freundin öfters üble Spielchen treibt. Tommy, der unter der Geringschätzung seines Vaters und dem dominanten Verhalten Sarahs leidet, findet Trost bei Holly. Diese offenbart ihm, dass ihr Vater das Weingut kaufen und unter seine Leitung stellen wollte. Tommy fasst einen Entschluss, der seiner Familie missfällt. Indessen kommt eine von McCallisters Mitarbeitern in Auftrag gegebene Umfrage zum Resultat, das dessen Beziehung zu Kitty ein schweres Handicap für seine Präsidentschaftskandidatur ist. Dies kümmert den Senator allerdings wenig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Thomas Walker) Rachel Griffiths (Sarah Walker Whedon) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Sally Field (Nora Holden Walker) Rob Lowe (Sen. Robert McCallister) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Michael Lange Drehbuch: Jon Robin Baitz, Molly Newman Kamera: Kenneth D. Zunder Musik: Grant Lee Phillips Altersempfehlung: ab 12