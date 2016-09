Schweiz 2 13:35 bis 14:15 Serien Brothers & Sisters Familientag USA 2007 Merken Kitty entscheidet sich, die Stelle als Kommunikationsbeauftragte von Senator McAllister anzunehmen. Damit gerät sie ins Visier ihres Bruders Kevin, der sie wegen McCallisters Haltung gegen die Homosexuellen-Ehe ins Kreuzverhör nimmt. Sarah wiederum muss sich fragen, ob ihr Stiefsohn Dabe Alkoholiker ist, während Tommy, nachdem er Holly auf deren Druck einen Schreibtisch zur Verfügung gestellt hat, auch seiner Mutter Genüge tun muss. Indessen macht Justin in seinem Entzugsprogramm gute Fortschritte. Er ist bereit für den Familientherapietag in der Rehabilitationsklinik, eine Gelegenheit, um seinen Gefühlen gegenüber seiner Familie Ausdruck zu verleihen. Doch seine beredte Familie gibt ihm kaum Gelegenheit dazu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Tommy Walker) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Ron Rifkin (Saul Holden) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: David Petrarca Drehbuch: Molly Newman, David Marshall Grant Kamera: Thomas Yatsko Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12