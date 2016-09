Schweiz 2 13:25 bis 14:15 Serien Brothers & Sisters Die Rettung USA 2006 Merken Die frohe Botschaft, dass Justin nach seiner Überdosis wieder vollkommen gesund werden wird, erleichtert die Walkers. Doch die Erleichterung währt nicht lange, denn Justin kommt zu einem Entschluss, der seine Wurzeln im Familienzwist um seinen ersten Kriegseinsatz hat. Indessen konnte der Rechnungsprüfer der Ojai Food Company dank des Zahlencodes herausfinden, was mit dem Geld geschehen ist: William hat für zwölf Millionen Dollar ein Wüstengrundstück in Nevada gekauft, das nur 1,2 Millionen wert ist. Dank der Hartnäckigkeit von Tommy, der sich nicht vorstellen kann, dass sein Vater eine Dummheit begangen hat, stösst die Familie nach einigen unerwarteten Schwierigkeiten auf des Rätsels Lösung. Kitty macht ein Interview mit Senator McCallister, dem angehenden Kandidaten für das Vizepräsidentenamt. Als sie die süffigen Geschichten um dessen Scheidung nicht anspricht, gerät sie in den Verdacht der Korruption. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Tommy Walker) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Ron Rifkin (Saul Holden) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Ken Olin Drehbuch: Marc Guggenheim, Greg Berlanti Kamera: Thomas Yatsko Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12