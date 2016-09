Schweiz 1 04:55 bis 05:50 Serien House of Cards Wahrer Mut USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Claire und Frank arbeiten fleissig in der Air Force One. Frank erzählt seinem Biografen, dass er in seiner Jugend für einen Cannabisbauern arbeitete. Claire gönnt sich eine kurze Pause, um die Nordlichter zu bestaunen. Danach muss sie mit Frank das Treffen mit den russischen Präsidenten Petrov vorbereiten, für das sie nach Moskau fliegen. Sie wollen Russland unter Druck setzen und so die Freilassung eines inhaftierten US-Bürgers erreichen. Claire glaubt, dabei die Vereinten Nationen im Rücken zu haben. Im Kreml verhandeln Frank und Petrov. Sie einigen sich, noch einmal von vorne anzufangen - als ob sie sich zum ersten Mal träfen. Claire besucht derweil den inhaftierten Michael. Sie versucht ihn davon zu überzeugen, selber an der Pressekonferenz vor die Kameras zu treten. Er müsse sich bei Russland entschuldigen, seine Gesetze gebrochen zu haben. Doch Michael will sich nicht politisch verbiegen und stellt Claire vor ein politisches Dilemma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Jimmi Simpson (Gavin Orsay) Lars Mikkelsen (Viktor Petrov) Paul Sparks (Thomas Yates) Originaltitel: House of Cards Regie: James Foley Drehbuch: Melissa James Gibson Kamera: Martin Ahlgren Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12