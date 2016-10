Schweiz 2 16:40 bis 17:35 Krimiserie Soko 5113 Folge: 277 Die Stimme D 2003 2016-10-05 03:35 Stereo Merken "Ich brauche jemanden, der mir zuhört, bevor ... ich meinen Mann ermorde". Susanne von Hagenberg kann ihren Ohren kaum trauen. Die Frau am Telefon ruft sie tatsächlich an, um einen Mord anzukündigen? Es gelingt den Beamten der SOKO 5113, die Identität der Anruferin festzustellen. Marianne Lorenz ist über Jahre hinweg von ihrem Mann misshandelt worden, bevor sie den Mut aufbrachte, ihn anzuzeigen. Nun wird Roland Lorenz wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen - und ahnt nicht, dass er auf dem Weg nach Hause seiner eigenen "Hinrichtung" entgegensteuert. Als Hauptkommissar Schickl und sein Team das Haus von Marianne Lorenz erreicht, finden die Beamten tatsächlich eine Leiche - allerdings nicht diejenige, welche angekündigt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Dietlinde Turban-Maazel (Marianne Lorenz) Dirk Martens (Hermann Paschut) Elisabeth Lanz (Sophia Paschut) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Zbynek Cerven Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Stephan Motzek, Heinz Pufahl Musik: Axel Kroell, Arpad Bondy