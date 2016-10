Schweiz 2 16:45 bis 17:40 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 275 Das Blutopfer (1) D 2002 2016-10-04 03:25 Merken Gerade als Sänger Nick Messner mit seinem Auftritt das Gemeindefest von Meutenstetten eröffnen will, unterbricht eine furchtbare Nachricht das fröhliche Treiben: Der alte Kastner wurde tot in den Bergen, auf dem sogenannten Blutstein, gefunden. Das ist jener heilige Ort im Dorf, der der Legende nach sein Opfer fordert, wenn sich Neid und Habgier breitmachen. Nur gut, dass sich zufällig das Münchner SOKO-Team am Wochenende im Dorf befindet und den überforderten Dorfpolizisten Franz bei seinen Ermittlungen unterstützen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Christofer v. Beau (Franz Ainfachnur) Bettina Redlich (Liesel Kastner) Philipp Moog (Hanno Kastner) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Zbynek Cerven Drehbuch: Conny Lens Kamera: Jörg Schneider Musik: Axel Kroell